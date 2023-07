Bu üç bürc yaxınlarının xəyanəti ilə üzləşə bilər

İyul ayı bir çox bürclər üçün qarışıq ay olacaq. Kimsə çox şanslı olacaq və o, planlarını həyata keçirə biləcək, kimsə isə yaxınlarının xəyanəti ilə üzləşəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir.

Balıq



Balıqlar sevilən bir insan tərəfindən aldatma qurbanına çevrilə bilər. Onların keçmişi ilə bağlı çox xoşagəlməz məlumatlar tapa bilərsiniz. Çox güman ki, ruh yoldaşınız heç olmasa vəziyyəti ümumi başa düşmək üçün bilməli olduğunuz şeyi sizdən gizlədir.

İyul ayında bütün kartlar açıqlanacaq. Yeni məlumatlardan təsirlənəcəksiniz, bu sizə zərər verə bilər. Bu insanla ünsiyyətə davam etmək istəməyiniz çətin deyil.

Oxatan

Oxatanlar çox isti xasiyyətli insanlardır ki, qəzəblənərək insanlar haqqında çoxlu lazımsız şeylər söyləyə bilirlər. İyulda onlar dillərinin ucbatından pul ödəməli olacaqlar.

Sizi çox narahat vəziyyətə salacaq bir vəziyyət yarana bilər və sevdiyiniz insan təxribatçı olacaq. Sizi narahat edən odur. Siz hər tərəfdən hücuma məruz qalırsınız, buna görə də böyük bir qalmaqalın qarşısını almaq olmaz.

Qız bürcü

Qızlar sevilən birinin xəyanəti ilə üzləşə bilər. Çox güman ki, bilmədən sevgi üçbucağına düşəcəksiniz.

Sizə elə gələcək ki, partnyorunuz çox məşğuldur, onun çox işi var, amma əslində hələ də başqasına vaxt ayırır. Bu sizə ağrılı şəkildə zərər verir, çünki bu insanla bir ailə qurmaq arzusunda idiniz. Unutmayın ki, ən yaxşısı hələ qarşıdadır, buna görə depressiyaya düşməyin.

