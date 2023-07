İsveçin "Yurqorden" komandası Azərbaycan millisinin futbolçusu Musa Qurbanlının transferini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Stokholm təmsilçisi bununla bağlı sosial şəbəkə hesablarında video paylaşıb.

21 yaşlı forvardla 3 illik müqavilə imzalanıb.

"Neftçi"nin yetirməsi olan Musa Qurbanlı son olaraq "Qarabağ"da çıxış edib. O, "Zirə"nin də formasını geyinib.

