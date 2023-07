İlon Mask tvitterə rəqib olan “Threads” platformasından danışdı

Tvitterin rəhbəri İlon Mask Meta şirkəti tərəfindən istifadəyə verilən “Threads” sosial platforması barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib: "Rəqabət yaxşıdır, amma fırıldaqçılıq yaxşı deyil".

Qeyd edək ki, “Threads” tvitterə rəqibdir. Meta-nın açıqlamasına görə, “Threads” mətn məzmunu paylaşmaq və ictimai çatlarda söhbət etmək üçün instagram komandası tərəfindən qurulmuş platformadır. Açıqlamada istifadəçilərin instaqram hesabları vasitəsilə yeni platformaya daxil ola bildikləri qeyd edilib. “Threads” ilk gün 30 milyon istifadəçi qoşulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.