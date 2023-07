"Instagram" və "Facebook" platformalarının işində problem yaranıb.

Metbuat.az "Downdetector"a istinadən xəbər verir ki, müxtəlif ölkələrdən olan istifadəçilər paylaşım edə bilmədiklərini, hesaba giriş edə bilmədiklərini bildiriblər.

Ölkəmizdə də sözügedən nasazlıq müşahidə edilir.



