Musiqiçi, kino və serial aktyoru Özkan Uğur vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyənin Səhiyyə naziri Fahrettin Koca məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Özkan Uğur bir müddət idi xəstəxanada müalicə olunurdu.

