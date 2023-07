Əfsanə geri qayıdır

“Real Madrid”in yeni məşqçi namizədləri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” klubu Zinəddin Zidanı yenidən kluba gətirmək istəsə də, fransız mütəxəssisin Fransa yığmasını çalışdırmaq istəməsi bu transferə çətinlik yaradıb. “Daily Mail”in xəbərinə görə, bu səbəbdən "Real Madrid" Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa və Raulu siyahıya əlavə edib. Onların arasında Raul və Xabi Alonsu daha ön plandadır. Onlar məşqçilər korpusunu birlikdə də paylaşa bilər.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelotti Braziliya yığmasının baş məşqçisi olmağa razılıq verib. O yeni mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.