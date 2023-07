Polşa Ukraynaya hərbçi yerləşdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşa Prezidenti Anjey Duda açıqlama verib. O bildirib ki, tərəflər arasında atəşkəs təmin olunandan sonra Polşa hərbçiləri sülhməramlı qismində Ukraynaya gedə bilər. Anjey Dudanın sözlərinə görə, bu barədə Polşa tək qərar verməyəcək.

Onun sözlərinə görə, Polşa hərbçilərinin Ukraynaya yerləşməsi NATO-nun qərarından asılıdır.

