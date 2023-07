Siqaret çəkənlərin NƏZƏRİNƏ: 3 günə ağciyərləri təmizləyir

Bədəndəki çirkli qanın təmizlənməsi vəzifəsini üzərinə götürən ağciyərlərimizin siqaret və spirt kimi zərərli vərdişlər, qeyri-sağlam qidalanma və havanın çirklənməsi səbəbindən funksiyası zəifləyə bilər.

Təbii məhsullarla evdə rahatlıqla hazırlaya biləcəyiniz bu müalicə ilə 3 gün ərzində bütün zərərli xarici faktorlardan xilas olub, siqaretin təsirini azalda bilərsiniz.

Tərkibi:

Sarıkök (Tərkibində bakteriya, xərçəng və virusları məhv edən vitaminlər, omeqa 3 turşuları və minerallar var).

Soğan (Xərçəng, tənəffüs problemləri və bədxassəli şişlərin müalicəsində güclüdür).

Zəncəfil (Ağciyərlərdə yığılan bəlğəmi məhv edir ).



Hazırlanması:

Az miqdarda şəkəri suda qaynatdıqdan sonra zəncəfil və doğranmış soğanı doğrayaraq həmin suya əlavə edin. Onlar qaynayıb hazır olduqda istiliyi azaldıb sarıkökü suya tökürük. Suyun miqdarı yarıya qədər azalana qədər qaynama prosesi davam edir. Daha sonra bu qarışığı süzüb mayeni şüşə bankaya doldurub soyumaq üçün soyuducuya qoyun. Bu məhlulu üç gün ərzində istifadə etməlisiniz. Qısa müddətdə onun inanılmaz təsirlərini görəcəksiniz.

Aidə / Metbuat.az

