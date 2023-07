Bir müddət əvvəl qol vurandan sonra səcdəyə getməklə alqış toplayan Kriştiano Ronaldo bu dəfə də müsəlman azarkeşlərin diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl-Nəssr” klubu Ronaldo ilə bağlı xüsusi video paylaşıb. Klubun düşərgəsinə gələn Ronaldo, “Salamun aleykum” deyərək hamını salamlayıb. Ardınca o futbolçularla ayrı-ayrılıqda salamlaşıb. Daha sonra futbolçular məşqə başlayıblar.

Qeyd edək ki, Ronaldo “Əl-Şəbab” klubu ilə oyunda qol vurandan sonra səcdəyə getmişdi.

