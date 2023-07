Bu gün parlamentin növbədənkənar sessiyasının sonuncu iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclis tətilə buraxılıb.

İyul ayının 15-dən avqust ayının 30-dək tətil dövründə Milli Məclisin deputatları məzuniyyətdə sayılırlar.

