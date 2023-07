İyul ayının kasıb bürcləri: Qəpik-quruş üçün axtarışda olacaqlar

Astroloqlar iyul ayının ən kasıb bürclərini müəyyən ediblər. Onlar sözün əsl mənasında bir qəpik üçün gəzməyə məhkum olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, birinci sırada Əkizlər bürcü dayanır. Bu bürcdən olan insanlar çox hazırlıqlı olduqları üçün tez-tez pulla bağlı problemlər yaşayırlar. Çünki onlar özlərinə belə xəsisdirlər. İyulda Əkizlər hətta öncədən yığdığı pulları belə itirəcəklər.

Əqrəb bürcü həmişə hesablamalar apardığı üçün işin içindən çıxa bilmir. Professional kasıb Əqrəblər bu ay həmişə aşağı tərəfdədirlər. Başqalarına güvənmədikləri üçün investisiyaları əllərində partlaya bilər.

Hesablama sahəsində bəxtləri gətirməyən Balıqlar pula qənaəti bacarmırlar. Maddi imkanlardan yararlanmağı bilməyən Balıqlar bu ay qəpik-quruş üçün axtarışda olacaqlar.

Aidə / Metbuat.az

