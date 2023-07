Bu bürclər cinsi münasibətləri daha çox sevirlər

3 bürc altında doğulanlar digərlərinə nisbətən cinsi münasibətlərə daha meyilli olurlar.

Metbuat.az astroloqların müəyyən etdiyi həmin bürcləri təqdim edir:

Şir

Şirlər cinsi istəkləri yüksək olan insanlardır. Xüsusən də, seks bədənləri ilə yanaşı, eqolarını da təmin edəcəksə. Onlar nə qədər yaxşı və cazibədar olduqlarını eşitməyi sevirlər. Unurmayın ki, şirlər comərd aşiqlərdir: Aldıqları qədərini geri verirlər. Şirlər məsuliyyət götürməyi və iilk addımı atmağı sevirlər.

Buğa

Buğalar ehtiraslı insanlardır. Onlar nə etdiklərini bilirlər və etdikləri şeydə yaxşı olurlar. Partnyorlarını razı salmağı bacarırlar. Seksə mümkün olduğu qədər duyğu daxil etməyi sevirlər.

Qoç

Cinsin münasibətlərə düşkün bürclər arasında qoç bürcü də var. Bu bürc altında doğulan insanlar adətən cəlbedici insanlardır və yataq odasında daha da ehtiraslı olurlar. Onlar seksin emosional bir proses olduğuna inanırlar.

