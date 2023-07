Bu 3 bürcdən uzaq durun: Xəyanət onların əyləncəsidir

Astrologiyada bəzi bürclər xəyanətə digərlərindən daha meyilli hesab edilir.

Metbuat.az astroloqların müəyyən etdiyi xəyanət etmə ehtimalı yüksək olan bürcləri təqdim edir:

Qoç

Sosial bir bürc olan qoç bürcü sevdiklərinə sadiq olsa da, qarışıq hisslər içində qaldıqlarında səhv edə bilir. Onlar bu cür səhvləri həyatlarının "kiçik əyləncələri" olaraq görürlər. Sevgilərinə sadiq olsalar da, xəyanət onlar üçün bir macəradır.

Əkizlər

Dəyişkən ruh halına və anlaşılması çətin bir xarakterə sahib olan əkizlərin ünsiyyət qurma bacarıqları yüksəkdir. Bu da onları flörtə meyilli biri edir. Bu bürc altında doğulan insanlar yüksək enerjiləri və pozitiv xarakterləri ilə başqalarının diqqətini çəkməyi bacarırlar.

Əqrəb

Əqrəb bürcündən olanlar öz sirli xarakterləri ilə qarda yerisələr də, izlərini bəlli etməzlər. Onların xəyanətləri də səssiz olur. Kinli olan əqrəblər qəlbləri qırıldığı zaman intiqam üçün də heç düşünmədən xəyanət edərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.