Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu ötən gün 14 il sonra yenidən solo konsert proqramı ilə çıxış edib.

Konsert Yaşıl Teatrda baş tutub.

Konsert zamanı söz ustasının qızı Sara səhnəyə qonaq olub.

Meyxanaçı bildirib ki, qızı heç vaxt belə şeylərə razı olmur.

Görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.