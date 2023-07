Yüksək ürək döyüntüsü təhlükəlidirmi?

Əslində, yüksək ürək döyüntüsü xəstəlik deyil, simptomdur. Tibbi dildə yüksək nəbz "taxikardiya" adlanır, bu zaman ürək vurğusu dəqiqədə 80-dən yüksəkdir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, kardioloq Anna Koryeneviçin sözlərinə görə, yüksək ürək dərəcəsinin (dəqiqədə 80-dən çox vuruş) norma olduğu hallar var və heç bir müalicə tələb olunmur.

Fiziki fəaliyyət zamanı və sonra. Sağlam insanda belə durumda nəbzin 100-ə qalxması normaldır. Amma 10 dəqiqə dinclikdən sonra normala qayıtmalıdır.

Hər hansı bir duyğu zamanı: sevinc və kədər, qəzəb. Ürək döyüntüsü xüsusilə çaxnaşma, qorxu və narahatlıq hücumları zamanı ifadə edilir. Bu tamamilə normaldır.

İsti havada. Bu anda təzyiq aşağı düşür və ürək refleksiv olaraq daha tez-tez işləməyə başlayır.



Havasız otaqlarda. Mexanizm istidə olduğu kimidir.

Yeməkdən sonra. Güclü çay, qəhvə və spirt içdikdən sonra güclənir.

Taxikardiya nadir hallarda ürəyin zədələnməsinin əlaməti ola bilər.

Ancaq ürək çatışmazlığı və ya aritmiyaları göstərə bilər. Həmçinin taxikardiya anemiyanın (hemoqlobinin azalması), daxili qanaxmanın əlaməti və ya qalxanabənzər vəzlə bağlı problemlərin (tireotoksikoz) əlaməti ola bilər. Bu problemləri istisna etmək üçün araşdırmaq lazımdır. Problemi həll etmirsinizsə və uzun illər taxikardiya ilə yaşayırsınızsa, sağlamlıq üçün təhlükəlidir”.

