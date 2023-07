“Rusiya ilə bağlı şərtlər yerinə yetirildikdən sonra Moskva müqaviləyə geri qayıdacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldən açıqlama verilib. Bildirilib ki, sazişdə yer alan tərəflər Moskva ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.

Qeyd edək ki, Kreml taxıl sazişini dayandırdığını açıqlayıb.

