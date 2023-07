Bu üç bürc üçün həftə çətin keçəcək

Bu həftənin üç bürc üçün çətin keçəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqların proqnozuna görə Əkizlər maliyyə ilə daha diqqətli olmalı və maddi xarakterli bütün təklifləri iki dəfə yoxlamalıdırlar.

Şirlər ötən həftə sonu çox rahat idilər və iş əhval-ruhiyyəsinə köklənmək həqiqətən çətin olub. Özünüzü çox yükləməməlisiniz.

Müdiri ilə maaş artımı ilə bağlı danışmağa hazırlaşan Əqrəblər bunu həftənin əvvəlində etməməlidirlər. Ulduzlar nəticə əldə etməyin çətin olacağını bildirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.