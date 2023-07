Yüksək təzyiqi olanların nəzərinə - Bu qidaları yeyin

İnsanların çoxu yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkirlər. Bu insanlar əsasən tərkibində B3 vitamini olan qidalar qəbul etməlidir.

Metbuat.az bildirir ki, bunu həkimlər German Gendelmanın və Yelena Malışeva deyib. Onların sözlərinə görə, sözügedən vitamin bu qidalarda mövcuddur:

"Bu maddənin mənbəyi çovdar çörəyi, qarabaşaq yarması, lobya, qoz-fındıq, təmizlənməmiş taxıl, yumurta sarısı, süd, ət və sakatat, göbələk, ananas kimi məhsullardır. Yetərincə B3 qəbul edən insanların bu xəstəliyə tutulma riski az olur".

