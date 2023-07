Azərbaycan bayrağı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin binasının qarşısında dalğalanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov tviter hesabında bildirib.

“Bu gün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin binasının qarşısında üçrəngli bayrağımız dalğalanır”, - nazir sosial şəbəkə hesabında yazıb

Qeyd edək ki, müasir olimpiya hərəkatının ali rəhbər orqanı sayılan Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin mənzil-qərargahı İsveçrənin Lozanna şəhərindədir.

