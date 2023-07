Medina "Qarabağ"dan gedir? - Qurbanovdan açıqlama

"Qarabağ"ın baş məşqçisi Kevin Medianın klubdan getməsi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə çalışdırıcı "Qarabağ" -"Linkoln" matçı sonrası danışıb. Onun sözlərinə görə, Kevin Medina ilə bir çox klublar maraqlanır:

"Tam getməsi ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Amma müəyyən səbəblər var idi, ona görə də bu oyunda ( "Qarabağ" -"Linkoln" -red) ehtiyatda qaldı. Onunla ciddi maraqlanırlar. Lakin hələki bizimlədir. Düşünürəm ki, hər şey qaydasında olacaq".

Qeyd edək ki, Kevin Medina 2020-ci ilin yayından "Qarabağ"da çıxış edir.

