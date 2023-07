Türkiyənin Adana şəhərində sakinlər kondisioneri ixtira etmiş ABŞ mühəndisi Haviland Karrierin adına ehsan paylayıblar.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, mühəndisin ölümünün 121-ci ildönümü münasibətilə bir qrupşəxs güllaç paylayıb, dualar oxuyublar.



Maraqlı hadisə sosial mediada yayılıb və istifadəçilərin müzakirəsinə səbəb olub.

Qeyd edək ki, son günlər Adanada rekord istilər müşahidə edilir.

