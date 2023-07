Əslən İtaliyadan olan, hazırda Türkiyədə yaşayan aşpaz Danilo Zanna döyülüb.

Metbuat.az CNN türk-ə istinadən xəbər verir ki, o, iki işçisini işdən çıxarıb. Bu səbəbdən işdən çıxarılan şəxslər onu restoranın önündə döyüblər.

Polisin məsələyə qarışmasından sonra həmin şəxslər saxlanılıb.

