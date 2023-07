Akademik, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev Yazıçılar Birliyinə üzv olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, akademikə bu gün birliyin üzvlük vəsiqəsi təqdim olunub.

Vəsiqəni akademikə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi, Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev təqdim edib.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə Elza Seyidacahanın Birliyə üzv olması böyük müzakirələrə səbəb olmuşdu.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.