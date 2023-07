Ana 3 yaşlı oğlunu öldürməsi üçün muzdlu qatil tutub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə ABŞ-nin Florida ştatında olub. 18 yaşlı Jasmin Paez adlı qadın oğlunu öldürmək üçün killer tutub. O, uşağın fotolarını və ünvanını qatilə verib.

Qadının bu əməldə məqsədinin nə olduğu bilinmir.

Polislərin müdaxiləsi nəticəsində ana həbs edilib. Onun narkotik istifadəçisi olduğu müəyyənləşib.

