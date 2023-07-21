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Messinin olduğu “WhatsApp” qrupuna mesaj yazdı - Gözlənilməz cavab aldı

Messinin olduğu “WhatsApp” qrupuna mesaj yazdı -
12:12 21 İyul 2023
125 İdman
Anar Türkeş
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“İnter Mayami”yə transfer olan Lionel Messi komanda yoldaşı Leonardo Campanaya maraqlı jest edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messinin “DRV PNK” stadionunda təqdimatı zamanı onun komanda yoldaşları da iştirak etmək istəyib. Lakin onlar bilet tapa bilməyiblər. Leonardo Campana bilet tapmaq üçün “İnter Mayami”nin “WhatsApp” qrupuna yazıb. Maraqlıdır ki, Leonardo Campana Messinin “WhatsApp” qrupuna əlavə olunduğunu bilməyib.

Campananın mesajından sonra Messi qrupda dərhal cavab yazıb və ondan neçə bilet istədiyini soruşub. Messi komanda yoldaşlarını lazımi sayda biletlə təmin edib.

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metbuat.az

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