Bakıda ata oğlunu bıçaqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə iyulun 21-də Qaradağ rayon Qızıldaş qəsəbəsində qeydə alınıb.



Belə ki, Ramiz Vahabov şəxsi münasibətlərin pozulması zəminində oğlu, 33 yaşlı Hafizə bıçaqla ağır dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.