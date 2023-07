Bu bürclərin sirr saxlamaqla arası yoxdur

Astroloqlar bu dəfə sirr saxlaya bilməyən 3 bürcün adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların fikrincə 3 bürc - əkizlər, oxatan və dolça bürcünün nümayəndələri sirr saxlaya bilmir, mütləq kiməsə danışmalı olurlar.

Əkizlər ən çox danışan və məsuliyyətsizdir. Bu insanlar mütləq kimsə ilə danışmalıdırlar və nəyi danışmalarının da əhəmiyyəti yoxdur. Əkizlər bütün sirləri açıqlaya bilər.

Oxatan bürcü də çoxdanışanlar kateqoriyasına daxildir. Əgər bir şey onları narahat edərsə, bu barədə mütləq danışacaq. İstənilən mövzuda düşünə və danışar, həmçinin təsadüfən başqasının sirrini aça bilərlər.

Dolça bürcünün nümayəndələri isə də həmçinin sirr saxlaya bilmir. Onlar qəzəblənsələr, o zaman insanı vurmaq üçün başqalarının sirlərini və sirlərini danışacaqlar.

