Kəlbəcərdə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər azvision.az saytında yayımlanıb.

Qeyd edək ki, 22 iyul 2023-cü il tarixdə Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinə məxsus “Maz” markalı avtomobili Kəlbəcərdə qəzaya uğrayıb.

Qəza nəticəsində baş əsgər Emin Eldəniz oğlu Əliyev vəfat edib, leytenant Əli İlyas oğlu Hüseynov isə müxtəlif dərəcəli xəsarətləri alıb.

Hadisə yerindən olan görüntüləri təqdim edirik:

