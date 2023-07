Əvvəlki illərdən bağlı qalmış 4 ağır cinayətin üstü açılıb - Baş prokuror

Əvvəlki illərdən bağlı qalmış 4 xüsusilə ağır cinayətin üstünün açılması təmin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Geniş Kollegiya iclasında çıxış edən Baş prokuror Kamran Əliyev prokurorluğun əsas fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülən işlər və statistik göstəricilər barədə məlumat verib.

K.Əliyev bildirib ki, 2023-cü ilin birinci yarımilində prokurorluq, daxili işlər, dövlət təhlükəsizliyi və penitensiar xidmət orqanları ilə birgə keçirilmiş peşəkar istintaq-əməliyyat tədbirləri ilə ötən illərdən bağlı qalmış 4 qəsdən adam öldürmə cinayətin üstünün açılması təmin edilmişdir.

"Habelə, qeyri-aşkar şəraitdə törədilmiş 20 qəsdən adam öldürmə cinayətinin isti izlərlə açılması təmin edilmişdir", - deyə o əlavə edib.

Məqalədə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.