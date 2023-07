Tanınmış ilahiyyatçı, İçərişəhər Cümə məscidinin axundu Hacı Surxay Məmmədliyə ağır itki üz verib.

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, onun qardaşı Rövşən vaxtsız vəfat edib.

Mərhum uzun müddət mədə xərçəngindən əziyyət çəkirmiş. O, Masallı rayonunda dəfn olunacaq.

Allah rəhmət eləsin!

