Bu məktəblərin I siniflərinə prioritetsiz qəbul aparılacaq - SİYAHI

Avqustun 1-i saat 11:00-dan etibarən tədris digər dildə aparılan bölmə üzrə I siniflərə qəbul üçün prioritet tələbi tətbiq edilən bir sıra ümumi təhsil müəssisəsində boş qalan yerlərə prioritetsiz qəbul aparılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən xəbər verilib.

Ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı:

