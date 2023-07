Avqustun əvvəli üç bürcün çətin günləri başlayır

Astroloqlar qarşıdakı həftələrdə 3 bürcün həyatında müəyyən çətinliklər yaşanacağı barədə xəbərdarlıq ediblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, iyul ayının sonu və avqustun əvvəli bəzi bürclər üçün çətin dövr olacaq.

Mütəxəssislərin fikrincə, bürcün nümayəndələri keçmiş həyatları ilə bağlı çətinliklər və tam həyata keçirilməmiş gizli qorxularla üzləşməli olacaqlar. Keçmiş, azad edilməli və qəbul edilməli olan travmatik hadisələri və duyğuları gizlədə bilər.

Bu bürclərdən biri Qızlardır. Onlar üçün maliyyə "karmik dərslər" mövzusuna çevrilə bilər. Pul itkiləri, borclar və ya maddi baxımdan məhdudiyyətlər ola bilər. Bu dövr Qız bürclərinin yeni səviyyəyə çatmasına, güc və müdrikliyini şəxsi inkişaf üçün istifadə etməyə kömək edəcək.

Dolça bürcü üçün qarşıdakı həftələr əlaqələr və ortaqlıqlarla bağlı tale dərsləri vaxtı olacaq. Onlar münasibətlərinə təsir edəcək və disfunksional və ya dağıdıcı birliklərə səbəb olacaq travmatik hadisələr və ya davranış nümunələri ilə qarşılaşa bilərlər.

Maddi dəyərlər, özünə hörmət və inamla bağlı problemlərdən əziyyət çəkən bürclər arasında Xərçənglər də var. Maddi problemlər və aşağı özgüvən ilə üzləşə bilərlər.

