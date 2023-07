Bu bürclər yalan danışmaqdan həzz alırlar

Astroloq Reda Viqle bildirir ki, 3 bürcün insanları idarə etmək, onları istədiyi kimi yönləndirmək və aldatmaq bacarıqları yüksək olur.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər

Əkizlər bürcü altında doğulan insanlar yalan danışırlar, çünki onlar üçün həqiqət dəyişkən və müzakirəyə açıqdır. Onların dürüstlüyə olan münasibəti tamamilə həmin vəziyyətdəki əhvallarından və hadisədən asılıdır.

Əqrəb

Əqrəblər başqalarının yalanlarından da yararlanmağı bacarırlar. Onlar yalanı bir silah kimi istifadə edirlər. Onların yalan söyləmələrinə səbəb çox zaman özlərinə və ya qarşındakılara güvənməmələridir.

Oğlaq

Bu bürc altında doğulan insanlar zövq üçün yalan danışmırlar - hamısı iş üçündür. Onlar sırf irəliləmək, oyun oynamaq və pul qazanmaqüçün yalana əl atırlar.

