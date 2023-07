İctimai TV-nin əməkdaşı Vidadi Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, televiziyanın redaktoru V.Hüseynov uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Vidadi Hüseynov 1965-ci ildə Füzuli rayonunda anadan olub. 1990-cı ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinə qəbul olunub. Bir il sonra isə Jurnalistika fakültəsinə keçib və 1995-ci ildə oranı bitirib.

Uzun müddət AzTV-də çalışıb, müxtəlif verilişlərin müəllifi və aparıcısı olub.

