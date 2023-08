Bu gün "Qarabağ"ın potensial rəqibi bilinəcək

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin cavab matçlarına start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək.

“Qarabağ” - “Rakuv” (Polşa) cütünün III təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri olan Belarusun BATE və Kiprin “Aris” klubları Macarıstanda üz-üzə gələcəklər. Limasoldakı ilk oyunda meydan sahibləri rəqiblərini darmadağın ediblər - 6:2.

UEFA Çempionlar Liqası

II təsnifat mərhələsi (cavab oyunları)

1 avqust

21:30. “Panatinaikos” (Yunanıstan) - “Dnepr-1” (Ukrayna)

İlk oyun - 3:1

22:00. “Olimpiya” (Sloveniya) - “Ludoqorets” (Bolqarıstan)

İlk oyun - 1:1

22:00. BATE (Belarus) - “Aris” (Kipr)

İlk oyun - 2:6

22:00. “Slovan” (Slovakiya) - “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina)

İlk oyun - 1:0

Qeyd edək ki, bu mərhələnin digər səkkiz cavab qarşılaşması avqustun 2-də keçiriləcək.

