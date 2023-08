Naxçıvanda iki kollec Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdinə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərarı Əli Əsədov imzalayıb.

Qərara əsasən, Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci və Naxçıvan Tibb Kolleci Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdinə verilib.

