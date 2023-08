"ChatGPT" süni intellektli çatbotun Android tətbiqi Azərbaycan üçün aktivləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilər artıq "Google Play Store"dən tətbiqi yükləyə bilərlər.

