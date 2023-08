Naxçıvan Ali Məclisi Bəxtiyar Məmmədovun muxtar respublikanın Baş nazirinin yeni müavini təyin olunmasını təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar muxtar respublikanın qanunverici orqanın avqustun 1-də keçirilən növbədənkənar sessiyasında qəbul olunub.

Toplantıda Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin müavini təyin edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respunlikası Ali Məclisinin sədrinin fərmanı təsdiqlənib.

