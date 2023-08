Şirvanda yol polisi vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, baş serjant Rəşad İbişov bu gün səhər saatlarında ürəktutmasından dünyasını dəyişib.

O, Şirvan Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşı olub.

