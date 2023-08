Xəbər verdiyimiz kimi "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxır.

Metbuat.az məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi Polşanın "Rakuv" komandasını qəbul edəcək. Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək görüş saat 20:00-da başlayacaq.

Matçdan əvvəl stadionun iri monitorundakı hesab diqqət çəkib. "Qarabağ" və "Rakuv"un bayraqları olduğu monitorda, "Qarabağ"ın 5-0 hesablı qələbəsi əks olunub.

Foto: Asəf Zeynallı

