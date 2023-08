“Araz-Naxçıvan”ın oyunlarını bu hakimlər idarə edəcək

“Araz-Naxçıvan” futzal klubunun UEFA Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində keçirəcəyi ilk iki oyunun təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionunun qrupda bütün görüşləri Latviyada baş tutacaq.

23 avqust

15:00. “Araz-Naxçıvan” – “İstanbul Şişli” (Türkiyə)

Hakimlər: Arttu Kinaerenen (Finlandiya), Drazen Vukçeviç (Monteneqro), Georgios Kozakos (Kipr).

Timekeeper: Kiazo Leladze (Latviya).

Hakim-inspektor: Vyaçeslav Daraqan (Ukrayna).

UEFA nümayəndəsi: Massimo Nanni (San-Marino).

Salaspils. Salaspils İdman Arenası.

24 avqust

15:00. “Yan Reqensburq” (Almaniya) – “Araz-Naxçıvan”

Hakimlər: Drazen Vukçeviç (Monteneqro), Martina Pitsola (İtaliya), Arttu Kinaerenen (Finlandiya).

Timekeeper: Kiazo Leladze (Latviya).

Hakim-inspektor: Vyaçeslav Daraqan (Ukrayna).

UEFA nümayəndəsi: Massimo Nanni (San-Marino).

Salaspils. Salaspils İdman Arenası.

Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan” üçüncü oyununu avqustun 26-da Latviya klubu “Riqa”ya qarşı keçirəcək. Salaspils İdman Arenasında gerçəkləşəcək həmin qarşılaşma isə Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq.

