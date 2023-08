Xəbər verdiyimiz kimi, Avqustun 1-də Astara rayonunun Çürkəş kənd sakini, 1952-ci il təvəllüdlü Qubad Əliyev öz qızı, 1987-ci il təvəllüdlü Rühəngiz Əliyeva tərəfindən qətlə yetirilib.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, ata Əliyev Qubadı öldürən qızının ruhi xəstə olduğu müəyyənləşib.



Qızın dəfələrlə ruhi xəstəxanada müalicə aldığı bildirilir.

Hazırda araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.