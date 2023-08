Liqa kubokunun 1/16 finalında "İnter Mayami" "Orlando Siti" ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lionel Messi oyunda dubl edib. O, matçın 7 və 72-ci dəqiqələrində fərqlənib. Görüş "İnter Mayami"nin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bununla da, komanda növbəti mərhələyə yüksəlib.

Qeyd edək ki, Liqa Kubokunda ABŞ və Meksika komandaları oynayır.

