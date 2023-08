"Real"da Arda sevinci: Bu müddətə geri dönəcək

"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti türk oyunçu Arda Gülərin vəziyyəti barədə danışıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Ançelotti gənc oyunçunun zədəsinin danışıldığı qədər ciddi olmadığını deyib:

"Arda Gülərin zədəsi? Bu ciddi problem deyil. Əməliyyat keçirməlidir, ya yox analiz etməyə çalışırıq. Arda maksimum 1 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq".



Qeyd edək ki, daha öncə 18 yaşlı futbolçununzədəsinin 2-3 aya sağalacağı, hətta müalicənin 5 aya qədər uzana biləcəyi iddiaları var idi.

