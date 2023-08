Bakıda UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyununda “Neftçi”-“Jelezniçar” oyunu başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk hissəni meydan sahibləri hesabda öndə başa vurublar – 1:1. Yeganə qolu 20-ci dəqiqədə Sayef rəqib qapısından keçirib. 68-ci dəqiqədə Eddi İsrafilov başla fərqi 2 topa çatdırıb və qarşılaşmada son nöqtəni qoyub.

Qeyd edək ki, “Neftçi” III təsnifat mərhələsində “Beşiktaş” (Türkiyə) - “Tirana” (Albaniya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

