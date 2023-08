İnstaqram yazışmalara məhdudiyyət tətbiq edib.

Bu barədə Metbuat.az "TechCrunch"a istinadən xəbər verir. Belə ki, bir-birini izləməyən hesablar yalnız bir ismarış göndərə bilər. Nəşrin məlumatına görə, daha çox ismarış göndərmək yalnız istifadəçi sorğunu qəbul etdikdə mümkün olacaq.

Bundan əlavə, istifadəçilər bir-birini izləməsələr, o zaman onlar yalnız mətn ismarışları göndərə biləcəklər.

