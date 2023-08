Qazaxda 22 yaşlı qadın intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə dünən rayonun Aşağı Salahlı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, 2001-ci il təvəllüdlü Aytən Mehdiyeva yaşadığı evdə özünü asıb.

Qafqazinfo-nun məlumatına görə, Aytən Mehdiyeva 20 gün əvvəl iyulun 16-da ailə həyatı qurub.

Qadının hansı səbəbdən intihar etməsi məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.