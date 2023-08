"Sabah"ın düşərgəsində ayrılıq baş verib.

Metbuat.az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, komandanın liderlərindən biri olan Con Leys Mikels Masazır klubundan ayrılıb.

Səudiyyə Ərəbistandan yaxşı təklif alan almaniyalı legioner klubunu dəyişməyə qərar verib.

29 yaşlı futbolçu 2021-ci ildən "Sabah"ın şərəfin qoruyur. O, arxada qalan müddətdə meydana çıxdığı 68 oyunda 32 qol, 19 asistlə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.