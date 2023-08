Cığatelin qəzada vəfat edən 9 yaşlı nəvəsi - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün dəhşətli yol qəzasında məşhur şairə Cığatelin nəvəsi faciəvi şəkildə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlak olan 9 yaşlı Süleyman Qasımovun sosial şəbəkələrdə fotosu yayılıb.



Həmin fotonu təqdim edirik.



Qeyd edək ki, hadisə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Yenikənd kənd ərazisindən keçən hissəsində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri 1987-ci il təvəllüdlü Ayaz Qasımov ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, onun 9 yaşlı oğlu Süleyman Qasımov isə həyatını itirib. Qəzada ağır yaralanan Ayaz Qasımov şairə Cığatelin oğludur.

