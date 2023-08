Türkiyə rok musiqisinin məşhur siması sayılan Erkin Koray dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun qızı Damla Koray öz "İnstagram" səhifəsində yazıb.

Məlumata görə, E.Koray ağciyərindəki xəstəliklərlə mübarizə apardığı və eyni zamanda yaşla əlaqəli olan xəstəliklərdən əziyyət çəkib.

Bildirilib ki, rok musiqiçisi 82 yaşında vəfat edib.

